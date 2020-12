CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Seit Freitag 55 neue Corona-Infektionen

Veröffentlicht am 13. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Seit Freitag 55 neue Infektionen – Erneut Seniorenheime und Schulen betroffen

Von Freitagnachmittag, 11. Dezember, bis Sonntagnachmittag, 13. Dezember 2020, um 15 Uhr, verzeichnet das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen 55 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Erneut sind dabei Seniorenheime und Schulen betroffen: Neue Fälle unter den Mitarbeitern werden für das Senioren- und Pflegeheim Stegelchen in Herdorf und für das Altenzentrum St. Josef in Betzdorf gemeldet, außerdem an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Horhausen und an der Westerwaldschule (Realschule plus) in Gebhardshain jeweils im Bereich der Schülerschaft. In der Kindertagesstätte in Eichelhardt wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet, in der Kindertagesstätte Birnbach ein Kind. Das Gesundheitsamt hat die nötigen Maßnahmen jeweils eingeleitet.

Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten im Kreis liegt nun bei 1443, 189 Personen sind aktuell infiziert, 1235 geheilt. Neun Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt jetzt bei 113,3. Der Wert für Rheinland-Pfalz beträgt 157,8.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1443

Steigerung zum 11. Dezember: +55

Aktuell Infizierte: 189

Geheilte: 1235

Verstorbene: 19

in stationärer Behandlung: 9

7-Tage-Inzidenz: 113,3

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 542/+29

Betzdorf-Gebhardshain: 276/+13

Daaden-Herdorf: 181/+5

Hamm: 121/+4

Kirchen: 174/+2

Wissen: 149/+2