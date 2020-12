NEUWIED – „Stärkung des Stadtverkehrs in Neuwied ist Chance für mehr Klima- und Bürgerfreundlichkeit“

Veröffentlicht am 16. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Badziong: „Stärkung des Stadtverkehrs in Neuwied ist Chance für mehr Klima- und Bürgerfreundlichkeit“ – Nahverkehrsgesetz der Landesregierung lässt Fragen und Finanzierung offen

„Der Stadtverkehr in der Stadt Neuwied muss bürgerfreundlicher und moderner werden“, erklärt CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong, der zugleich die Bemühungen von Stadt und Kreis Neuwied zur Bewältigung der zurückliegenden Herausforderungen im ÖPNV lobt. Gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach und Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig hat Badziong seine Vorstellungen eines ÖPNVs der Zukunft skizziert.

Eine versprochene Entlastung der Kommunen durch das Land sei auch mit dem neuen Nahverkehrsgesetz der Landesregierung nicht sichergestellt. „Die Finanzierung bleibt ungeklärt. Dies liegt vor allem an dem von der Landesregierung neu geschaffenen Begriffs ‚Pflichtaufgabe im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit’“, zeigt sich Pascal Badziong über die Windungskünste verwundert.

Die Zukunft im Neuwieder Stadtverkehr liege nach Auffassung des Neuwieder Stadtrats- und Kreistagsmitgliedes in klimafreundlichen Lösungen, wie beispielsweise Bussen mit der neusten Dieselabgasreinigungstechnik euro 6d-temp, Hybrid- oder gar Elektrobussen: „Besonders im Neuwieder Becken muss uns die Reduzierung des CO2-Ausstoßes ein Anliegen sein.“ In anderen Städten seien auch Elektrobusse im Einsatz. Dies sei mit erheblichen Investitionen verbunden. Landtagskandidat Badziong fordert vom Land ein Förderprogramm für Hybrid- und Elektrobusse. „Nur mit einer umfassenden Landesförderung kann diese kommunale Herausforderung gestemmt werden“, so Badziong.

Eine höhere Akzeptanz entstehe zudem durch eine bessere Anbindung der Stadtteile. Bürgerfreundlich und klimaneutral seien die Leitgedanken für einen ÖPNV der Zukunft.

„Die Nähe zu Koblenz erfordert auch eine kontinuierliche Verbindung in die Nachbarstadt“, so Badziong mit Blick auf den Hochschulstandort Koblenz. „Neuwied ist eine beliebte Wohnstadt, die auch für Studenten erschwinglichen Wohnraum bietet. Damit diese zu uns kommen, brauchen wir neben einem intelligenten Wohnungsbau, aber auch flexible Mobilitäts-Anbindungen in die Region“, ist sich Pascal Badziong sicher. Dabei sehe er nicht nur den Bus als Fortbewegungsmittel, sondern auch die Bahn oder moderne E-Mobilitätskonzepte gefragt. „In der Innenstadt sind mit E-Rollern und E-Mietwagen die richtigen Schritte gemacht“, lobt Badziong.

Entscheidend bleibe bei allen Bemühungen zur Schaffung eines zukunftsfesten ÖPNVs die Ausfinanzierung des Nahverkehrsgesetzes durch das Land.