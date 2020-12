Veröffentlicht am 14. Dezember 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Änderungen der Abfallentsorgung wegen Weihnachten und Neujahr

Wie im Abfuhrkalender bereits veröffentlicht, wird die Müllabfuhr wegen Weihnachten und Neujahr verschoben. Die Wertstoffhöfe schließen an Heiligabend und Silvester bereits um 11.45 Uhr.

In der Woche vor Weihnachten werden alle Abfuhren vorverlegt. Die reguläre Montagsleerung vom 21. Dezember findet bereits am Samstag, den 19. Dezember statt. Die Leerungen von Dienstag (22.12.) bis Freitag (25.12.) erfolgen dann jeweils einen Tag vorher, also von Montag (21.12.) bis Donnerstag (24.12.).

Die Abfuhr vom Freitag, 1. Januar (Neujahrstag) wird am Samstag 02. Januar 2021 nachgeholt.

Die Wertstoffhöfe Linz, Neuwied und Linkenbach sind Heiligabend und Silvester nur vormittags geöffnet. Anlieferungen sind bis 11.45 Uhr möglich.

Weitere Informationen bei der Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied unter Tel. 02631/803-308 oder unter www.abfall-nr.de.