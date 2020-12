Veröffentlicht am 16. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Im Haus Felsenkeller wird weiterhin an abwechslungsreicher Bildung gearbeitet. – Ab dem 1. Januar steht das neue Kursangebot in den Startlöchern.

Noch nie war es so unsicher und unklar, wie die Bildungsarbeit im Haus Felsenkeller in der nahen Zukunft aussehen kann. So kann man eine sehr komplizierte Lage kurz zusammenfassen.

Eine Pandemiesituation in ständiger Veränderung und damit einhergehend immer wieder andere Einschränkungen und Auflagen. Wie kann man in diesem Rahmen ein Halbjahresprogramm planen? Das hat sich das Bildungsteam im Felsenkeller lange gefragt, keine eindeutige Antwort gefunden, und dennoch ein neues Programmheft auf die Beine gestellt.

„Seit Beginn der Pandemie versuchen wir, so viele Angebote wie möglich aufrecht zu erhalten bzw. sobald es möglich ist, fortzusetzen.“ so Ingo Nachtigall, Vorstandsmitglied und Leiter im Bildungsbüro des Haus Felsenkeller e.V. Eine Vielzahl an Bildungsangeboten, seien es mehrwöchige Kurse, Kurzworkshops oder Informationsabende, konnten in der Anfangsphase der Pandemie in kleinen Gruppen unter Einhaltung strenger Auflagen fortgesetzt werden, sind aber seit November nicht mehr möglich. Viele lokale Vereine und Gruppen nutzen das Haus seit mehreren Jahren konstant und müssen nun auf die Treffen verzichten. Eine Vorhersage, über mehr als zwei Wochen in die Zukunft, gestaltet sich auch für den Felsenkeller als schwierig. Das ist eine sehr belastende Situation, sowohl für die Teilnehmer/innen und Besucher/innen als auch für das Team und das Haus Felsenkeller als Ganzes. Nicht zuletzt brechen ebenfalls den Referent/innen Umsatzmöglichkeiten weg, die nur in Teilen wieder aufzufangen sind. Zudem kämpft auch das Vollwertrestaurant Na endlich jeden Tag mit der sich ständig verändernden Situation und dem damit einhergehenden Umsatzeinbruch.

„Natürlich haben wir Verständnis für alle Einschränkungen und Auflagen und halten diese bei der Büroarbeit und der Veranstaltungsplanung ständig im Blick. Und trotz aller Bedenken und Unsicherheiten, haben wir ein Bildungsprogramm erarbeitet, damit Termine und Inhalte stehen, sobald es im neuen Jahr losgehen kann.“ so Ingo Nachtigall im Gespräch.

Beim Durchblättern des neuen Programmheftes wird schnell deutlich: viele Inhalte können auch digital umgesetzt werden. So gibt es unter anderem einen Yoga-Kurs, den die TeilnehmerInnen zuhause am Bildschirm verfolgen können, oder einen Kurs zum Thema Nachhaltigkeit, der in Zusammenarbeit mit der Fridays for Future-Bewegung digital und kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Auch in der Zukunft wird das Onlinekursangebot beim Haus Felsenkeller eine Rolle spielen. Es zeigt sich, dass Bildung in vielen Bereichen und mit etwas Kreativität auch digital, kontaktlos, und damit ohne Ansteckungsrisiko, funktioniert. Das neue Programmheft wird in Kürze online einsehbar sein und liegt ab Weihnachten in gedruckter Form vor. Die Verteilung in die Geschäfte der Region, wird Ihnen das Programm wie immer in die Hände spielen. Stöbern Sie und seien Sie dabei.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die Kultureinrichtungen, die man in unserer Region habt, diese schwierige Zeit überstehen und dass man sich auch in Zukunft auf Begegnungen und Erlebnisse rund um den Felsenkeller freuen kann. Zuversicht und Engagement ist im Team ganz sicher vorhanden, genau wie der Wille ständig neu und kreativ an innovativen Ideen für Altenkirchen und Umgebung zu arbeiten. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.