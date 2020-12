Veröffentlicht am 15. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Haus Felsenkeller bietet Online-Seminare an

Das Haus Felsenkeller bietet in Zeiten von Corona auch Online-Seminare an. So auch einen E-Learning Kurs zum Thema „Seniorenvertretungen in Rheinland-Pfalz“ vom 1. Januar bis zum 30. Juni. Dieser kann sowohl von bereits aktiven als auch von zukünftigen Mitgliedern kommunaler Seniorenvertretungen besucht werden.

Die Aufgabe von Seniorenvertretungen in einer Kommune ist es die Interessen der älteren Menschen zu bündeln, Handlungsempfehlungen zu entwickeln und diese an alle relevanten Akteure/innen der Politik weiterzugeben. In diesem Online-Kurs werden alle wichtigen Bestandteile der ehrenamtlichen Arbeit als Seniorenvertreter/in vermittelt. Informationen zur Organisationsstruktur, eine Übersicht über die Arbeitsinhalte und Schwerpunkte, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzierung oder das Verfassen einer Beiratssatzung werden nur einige Bestandteile dieses Kurses sein. Durch das Format als E-Learning Kurs können die Themen ganz flexibel von den Teilnehmer/innen bearbeitet werden.

Die Inhalte werden mit Hilfe von Texten, Präsentationen und Kurzfilmen erläutert. In Diskussionsforen können die Kursteilnehmer/innen sich untereinander austauschen. Da die Fortbildung in Kooperation mit der Landesseniorenvertretung Rheinland-Pfalz stattfindet, und aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft und Weiterbildung gefördert wird, ist die Teilnahme kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de