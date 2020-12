Veröffentlicht am 14. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Das Haus Felsenkeller bietet in Kooperation mit „wwgooesgreen“ wieder einen E-Learning zur Bewegung „Fridays for Future“ an.

Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimawandel – das sind Themen, die alle jeden Tag beschäftigen oder es zumindest sollten. Die Gruppe „wwgoesgreen“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Themen auch in der ländlichen Region stärker in den Fokus zu rücken und das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit zu stärken. In diesem E-Learning Kurs, der auch im ersten Halbjahr wieder Teil des Bildungsprogramms des Haus Felsenkeller ist, kann sich jede/r über dieses Thema informieren. Ganz individuell kann man so vom 1. Januar bis zum 30. Juni auf Informationen, Anleitungen und Videos zugreifen und darüber hinaus auch die Akteure/innen der Gruppe „wwgoesgreen“ digital kennenlernen. Die Teilnahmegebühr ist kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681-986412 (werktags von 9-12 Uhr) und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.