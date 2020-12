Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

HARSCHBACH – Wohnwagen geht in Harschbach in Flammen auf – Am Freitagabend, den 11. Dezember 2020, wurden die Feuerwehren Puderbach und Raubach nach Harschbach alarmiert. Gemeldet war um 22.32 Uhr von der Leitstelle Montabaur ein Wohnwagenbrand. Bereits auf der Anfahrt war das Feuer sichtbar.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte standen der Wohnwagen, der neben dem Wohnhaus abgestellt war, und ein danebenstehendes Spielhaus der Kinder in Vollbrand. Das Feuer hatte schon umstehende Bäume erfasst und drohte auch auf das Wohnhaus überzugreifen. Dies konnte von den Kameraden der beiden Feuerwehren durch den schnellen Einsatz verhindert werden.

Der Wohnwagen und das Kinderspielhaus waren nicht mehr zu retten. Beides wurde ein Raub der Flammen. Das Brandgeschehen war relativ schnell unter Kontrolle. Bis der Einsatz beendet war, vergingen allerdings rund zwei Stunden. So musste sichergestellt werden, dass auch alle Brandnester gelöscht waren. Das Wohnhaus wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert, da es Funkenflug und Hitze ausgesetzt war. Hier ergaben sich zum Glück keine Anhaltspunkte auf Brandgefahr.

Warum der Brand ausbrach, ist derzeit noch nicht geklärt. Dies wird Aufgabe der Polizei sein, die ebenfalls vor Ort war. Der anwesende Rettungsdienst brauchte nicht einzugreifen, es gab keinen Personenschaden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die beiden Wehren waren mit rund 40 Kräften im Einsatz.

Bereits am Vorabend war die Feuerwehr Puderbach in Richtung Harschbach alarmiert worden. Hier war in Höhe des Kochhofes ein PKW-Brand gemeldet. Laut Besitzer gab es Funkenflug am Fahrzeug. Ein größeres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. (Feuerwehr VG Puderbach) Fotos: Feuerwehr VG Puderbach