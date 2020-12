Veröffentlicht am 13. Dezember 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Rheinland-Pfalz gründet Ethikbeirat für Corona-Schutzimpfungen

Im Zusammenhang mit der anstehenden Corona-Schutzimpfung stellen sich neben dem organisatorischen Aufbau neuer Strukturen auch ethische Fragen hinsichtlich der Priorisierung. „Der Umgang mit der Corona-Pandemie und den bevorstehenden Schutzimpfungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Um eine möglichst große Akzeptanz und Verständnis zu erzielen, brauchen wir eine breit angelegte Diskussion. Ich begrüße daher die Orientierungsdebatte im rheinland-pfälzischen Landtag“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler.

Die Ministerin wies darauf hin, dass Rheinland-Pfalz den Bund bereits mehrmals aufgefordert hat, eindeutige und bundesweit geltende Regelungen zur Priorisierung der Personengruppen zu erstellen, die eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Zur Begleitung und Umsetzung der Impfempfehlungen in Rheinland-Pfalz kündigte die Ministerin die Einsetzung eines Ethikbeirates Corona-Schutzimpfungen an. Der multiprofessionelle Beirat werde aus medizinischen, juristischen und ethischen Expertinnen und Experten bestehen. Die konstituierende Sitzung findet auf Einladung von Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler in der kommenden Woche statt.