Veröffentlicht am 13. Dezember 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Qualifizierung von Sprachförderkräften: Neuer Kurs der Kreisvolkshochschule ab Januar – Start erfolgt im Onlineformat Am Samstag, 16. Januar 2021, startet in Trägerschaft der Kreisvolkshochschule Altenkirchen die berufsbegleitende Fortbildung „Qualifizierung von Sprachförderkräften in Kindertagesstätten“. Fanden seit 2009 bereits sechzehn dieser Fortbildungen ausschließlich in Präsenzform statt, wird die Reihe nun angesichts der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie anfangs im Onlineformat starten.

Auf der Grundlage aktueller theoretischer und empirischer Erkenntnisse wurde 2018 ein neues Curriculum für Rheinland-Pfalz entwickelt. Im Mittelpunkt steht weniger die Vermittlung von Fachwissen, sondern vielmehr die Erweiterung der Interaktions- bzw. Anregungsqualität. Die bewusste Gestaltung länger anhaltender herausfordernder Gespräche zwischen Fachkraft und Kind erhöht erwiesenermaßen die Prozessqualität im Bereich Sprachbildung und Sprachförderung. Die Qualifizierung vermittelt Sprachförderstrategien und Handlungskompetenzen in unterschiedlichen Bildungssituationen, um die additive Sprachförderung als auch die alltagsintegrierte Sprachbildung für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren erfolgreich umsetzen zu können. In neun Fortbildungstagen im ersten Halbjahr – jeweils samstags mit je acht Unterrichtsstunden – sollen die Fachkräfte, die Sprachförderung durchführen, in ihren Kompetenzen gestärkt und weitergebildet werden.

Die Qualifizierung richtet sich an alle interessierten Personen mit einer einschlägigen Basisqualifikation. Anbieter der Fortbildung unter Leitung von Siglinde Czenkusch ist die Kreisvolkshochschule Altenkirchen. nun nochmals an. Die Kursteilnahme kostet 350 Euro. Interessenten können bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de) anmelden, hier sind auch weiterführende Informationen sowie der komplette Fortbildungsflyer 2021 erhältlich.

Foto: Im Januar 2021 startet ein neuer Kurs zur Qualifizierung für Sprachförderkräfte – hier die Teilnehmerinnen des Kurses im laufenden Jahr bei der Übergabe der Zertifikate. Foto: Kreisverwaltung