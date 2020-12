Veröffentlicht am 13. Dezember 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – Beschäftigungsbeirat diskutiert über Folgen der Pandemie für den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz

„Als Arbeitsministerin ist es mein Wunsch, mit den ‚Profis in den Regionen und Branchen‘ praxistaugliche Konzepte zur Sicherung und zum Ausbau von Beschäftigung und zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz zu diskutieren und zu entwickeln“, sagte Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Anschluss an die erste Sitzung des Beschäftigungsbeirats. Der neugegründete Beirat soll den beschäftigungsorientierten Dialog zwischen den Arbeitsmarktakteuren fördern und die Koordination bei der Planung und Umsetzung beschäftigungsfördernder Konzepte und Maßnahmen in Rheinland-Pfalz herstellen.

Die Entwicklungen der COVID-19 Pandemie sind auch auf dem rheinland-pfälzischen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt spürbar. Seit dem Beginn der Krise haben eine Vielzahl von Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. Bestimmte Branchen sind hiervon besonders stark betroffen, wie beispielsweise der Einzelhandel, die Gastronomie oder die Herstellung von Kraftwagen- und Kraftwagenteilen. Das Kurzarbeitergeld leistet jedoch einen entscheidenden Beitrag dazu, die Arbeitsplätze in den Unternehmen zu sichern und damit auch die Arbeitslosigkeit auf einem niedrigen Niveau zu halten.

Die Einbindung aller arbeitsmarktpolitischen Akteurinnen und Akteure in den Beschäftigungsbeirat wurde deutlich durch die Teilnahme der Vertretungen der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, der Arbeitsgemeinschaft der Jobcenter, der Arbeitsgemeinschaft der Handwerksammern, der Landesvereinigung der Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz sowie der kommunalen Spitzenverbände. Ebenfalls vertreten waren die LIGA der freien Wohlfahrtspflege, die Gewerkschaften sowie die Kirchen. Für das besonders von der Pandemie betroffene Hotel- und Gaststättengewerbe war eine Vertreterin des DEHOGA Rheinland-Pfalz dabei.

Die Diskussion des Beirates machte deutlich, dass insbesondere die Zeiten der Kurzarbeit für Qualifizierung und Weiterbildung von den Beschäftigten genutzt werden sollten. Denn die akute pandemiebedingte Krise fällt zusammen mit der Transformation der Arbeitswelt. Sowohl der Bund als auch das Land Rheinland-Pfalz unterstützen die Beschäftigten und Unternehmen bei der beruflichen und betrieblichen Weiterbildung. Eine gute Grundlage hierfür bietet das Arbeit-von-morgen-Gesetz oder die rheinland-pfälzischen Förderprogramme „Betriebliche Weiterbildung“ und „QualiScheck“.