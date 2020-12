Veröffentlicht am 13. Dezember 2020 von wwa

KOBLENZ – Weihnachtsvorlesung im Livestream am 17. Dezember: Hochschule Koblenz überträgt beliebtes Format auf YouTube

„Von drauß, vom Walde komm ich her“: Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg zur Hochschule Koblenz, um wie gewohnt am Jahresende auf das Weihnachtsfest einzustimmen. Aber was ist das? Ihm wird beim Wachdienst jäh der Zutritt verwehrt – Corona-Verordnung sei Dank. Doch er kämpft sich seinen Weg frei, mit einigen Hindernissen. Die beliebte Weihnachtsvorlesung der Hochschule Koblenz gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal als Livestream auf YouTube. Einschalten lohnt sich am Donnerstag, den 17. Dezember, um 14 Uhr unter www.hs-koblenz.de/weihnachten.

Die Zuschauer/innen, die es sich idealerweise mit einem Glas Punsch zuhause vor ihren Rechnern gemütlich machen, erwarten weihnachtliche und explosive Experimente, fleißige Weihnachtselfen und natürlich einen Auftritt des Weihnachtsmannes höchstpersönlich. Ähm, oder sind das sogar zwei? Die Hochschule Koblenz verabschiedet sich mit einem Schlagabtausch der besonderen Art in die Weihnachtsferien. Und am Ende bleibt die Gewissheit, dass früher doch irgendwie mehr Lametta war.