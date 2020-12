Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisausschuss berät am Montag

Am Montag, 14. Dezember 2020, treffen sich die Mitglieder des Kreisausschusses zu ihrer 14. Sitzung in der laufenden Wahlperiode im Kreishaus: Beginn im Wilhelm-Boden-Saal (Raum 111) ist um 16.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen der Neubau einer Brücke und eines Durchlasses im Zuge der Kreisstraße K 65 bei Kaltau in der Ortsgemeinde Forst, der Lückenschluss des Siegradweges bei Etzbach – hier geht es um die Beteiligung an einem Förderprogramm des Bundes –, und die weitere strategische Ausrichtung der Breitbandinitiative Landkreis Altenkirchen. Außerdem geht es um Corona-Prämien für Busfahrerinnen und Busfahrer der Westerwaldbus des Kreises Altenkirchen GmbH und um den Jahresabschluss 2019 der Kulturellen Einrichtungen sowie um eine Änderungsvereinbarung über die Abrechnung des Sportzentrums Altenkirchen (Glockenspitze).

Die Sitzung findet unter Beachtung der pandemiebedingten Hygiene- und Abstandsregeln statt. Die Sicherheitsvorkehrungen sehen vor, dass zwischen den Sitzungsteilnehmern ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu halten ist. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Für Besucher gibt es Plätze auf der Empore des Sitzungsaales.