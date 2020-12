Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

BERLIN – KREIS ALTENKIRCHEN – 14.000 Euro Bundesförderung für Literatur im Landkreis Altenkirchen – Erwin Rüddel gratuliert Kulturwerkstatt Kircheib und Kulturwerk Wissen

„Für zwei kulturelle Einrichtungen im Landkreis Altenkirchen mit Bedeutung weit über die Kreisgrenzen hinaus, habe ich positive Nachrichten: Die Kulturwerkstatt Kircheib e.V. und das Kulturwerk in Wissen erhalten aus dem Bundesförderprogramm für Literaturveranstaltungen im ländlichen Raum ‚Und seitab liegt die Stadt‘ eine Finanzspritze in Höhe von insgesamt 14.000 Euro“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit.

Das Programm “Und seitab liegt die Stadt“ ist Teil des Förderprogramms „Kultur in ländlichen Räumen“. Gefördert werden bundesweit literaturbezogene Veranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern. „Ziel ist es, die Literaturvermittlung zu stärken und möglichst vielen Menschen das Angebot zu eröffnen, kulturelle und gesellschaftliche Debatten mitzugestalten“, konstatiert der Parlamentarier.

Die Mittel stammen aus dem „Bundesprogramm Ländliche Entwicklung“ (BULE) des von Julia Klöckner geführten Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft. BULE leistet seit 2015 einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag beschlossenen Schwerpunktes „Ländliche Räume, Demografie, Daseinsvorsorge, Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, Ehrenamt“.

Dabei gilt es, ländliche Regionen durch die Unterstützung bedeutsamer Vorhaben und Initiativen als attraktive Lebensräume zu erhalten und weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen dabei Erprobung und Förderung innovativer Ansätze in der ländlichen Entwicklung, die hier speziell mit dem Wissener Kulturwerk und der Kircheiber Kulturwerkstatt positiv betroffen sind.

„Ich freue mich, dass zwei kulturelle Aushängeschilder in meinem Wahlkreis, hier explizit im Landkreis Altenkirchen, vom Bund gefördert werden. Von den 14.000 Euro

Gesamtsumme gehen 9.000 Euro an die Kulturwerkstatt Kircheib und 5.000 Euro ans Kulturwerk in Wissen. Bei beiden Einrichtungen, die ich persönlich kenne, weiß ich, dass die Fördergelder an der richtigen Adresse ankommen, weil die Bedachten für ganz überzeugende Kulturarbeit stehen“, bekräftigt Erwin Rüddel