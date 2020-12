Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

NIEDERBIEBER – Nächtlicher Diebstahl von Bargeld aus Wohnhaus in Neuwied

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 07. auf den 08. Dezember 2020, kam es in Neuwied-Niederbieber zu einem Diebstahl von Bargeld aus einem Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter konnten sich durch eine unverschlossene Tür Zutritt zum Haus in der Straße Am Moogsberg verschaffen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter sich gegebenenfalls zuvor auch auf anderen Grundstücken in der näheren Umgebung aufhielt, um nach unverschlossenen Türen zu suchen.

Die Kriminalinspektion Neuwied sucht Zeugen, die in der Nähe der Straße Am Moogsberg am Abend des 07. oder in der Nacht auf den 08. Dezember 2020, ungewöhnliche Beobachtungen, zum Beispiel verdächtige Personen oder Fahrzeuge, gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied, Tele: 02631-878-0, E-Mail: kineuwied@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei