Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfallflucht in Mudersbach – Fahrer ermittelt

Am Donnerstagvormittag, 10. Dezember 2020, gegen 10:00 Uhr befuhr ein 60jähriger Pkw-Fahrer die Straße „Hasenweg“ in der Ortslage Mudersbach. Beim Wenden stieß er mit dem Pkw gegen eine Bruchsteinmauer. Durch die Wucht des Anstoßes wurde auch das dahinter befindliche Stahlschiebetor beschädigt. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit; konnte jedoch im weiteren Verlauf der polizeilichen Ermittlungen festgestellt werden. Der Schaden am Pkw korrespondierte mit den Schäden am Mauerwerk. Der Sachschaden wird von der Polizei auf circa 6.500 Euro geschätzt. Quelle: Polizei