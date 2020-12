Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

KIRCHEN – Ladendiebstahl mit Täterfestnahme in Kirchen

Am Donnerstagnachmittag, 10. Dezember 2020, gegen 14:30 Uhr erhielt die Polizei Betzdorf Mitteilung über einen Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in Kirchen. Der 35jährige Tatverdächtigte wurde im Bereich des Kundenparkplatzes festgenommen. Er war den Beamten bereits aus anderem delinquentem Verhalten im Bereich der Eigentumskriminalität bekannt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er hatte Waren im Wert von circa 50 Euro in seinem mitgeführten Rucksack versteckt. Quelle: Polizei