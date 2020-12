Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

BUCHHOLZ – Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Buchholz

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, ist im Zeitraum von 14:15 bis 21:10 Uhr in ein Einfamilienhaus im Finkenweg in Buchholz eingebrochen worden. Unbekannte Täter zerstörten die Verglasung der rückwärtigen Terrassentür, verschafften sich hierüber Zugang zum Tatobjekt und durchsuchten anschließend das Erd- und Obergeschoss des Anwesens, während ein Bewohner des Hauses in dieser Zeit im Untergeschoss schlief. Gegen 20:40 Uhr vernahm der Bewohner ein Geräusch, das vermutlich beim Einschlagen der Verglasung entstand. Um 21:10 Uhr stellte er den Einbruch fest. In der Zwischenzeit hatten die Täter das Anwesen ohne Beute verlassen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei