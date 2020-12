Veröffentlicht am 12. Dezember 2020 von wwa

BRACHBACH – Verkehrsunfall auf der B 62 mit hohem Sachschaden – Unfallverursacher flüchtet

Am Donnerstagmorgen, 10. Dezember 2020, gegen 07:10 Uhr befuhr ein 61jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW die B 62 aus Kirchen kommend in Richtung Mudersbach. Im Verlauf einer Kurve kam ihm ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen, so dass ein Ausweichen nach rechts erforderlich wurde.

Der Pkw touchierte anschließend die Schutzplanke und wurde dabei erheblich beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 10.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf zu melden. Quelle: Polizei