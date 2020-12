CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 50 neue Corona-Fälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 50 neue Infektionen – Bewohnerin im Seniorenheim Mudersbach verstorben

Genau 50 laborbestätigte Neuinfektionen mit dem Corona-Virus meldet die Kreisverwaltung in Altenkirchen mit Stand von Freitagmittag, 11. Dezember 2020, um 13 Uhr. Zudem gibt es einen weiteren Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie: Im Mudersbacher Alten- und Pflegeheim St. Barbara ist eine 87jährige Frau mit Vorerkrankungen verstorben.

Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten liegt nun bei 1388, 220 Personen sind aktuell infiziert, 1149 geheilt. Elf Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt jetzt bei 139,7. Der Wert für Rheinland-Pfalz beträgt 153,1.

Aktuell von Infektionen betroffen sind das Alten- und Pflegeheim St. Barbara in Mudersbach und das Seniorenpflegehaus Sonnenhang in Mehren. Der Ausbruch im St.-Josef-Seniorenzentrum in Wissen gilt als beendet. Neue Fälle gibt es auch an der Berufsbildenden Schule (BBS) Wissen und am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Betzdorf.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1388

Steigerung zum 10. Dezember: +50

Aktuell Infizierte: 220

Geheilte: 1149

Verstorbene: 19 (+1)

in stationärer Behandlung: 11

7-Tage-Inzidenz:

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 513

Betzdorf-Gebhardshain: 263

Daaden-Herdorf: 176

Hamm: 117

Kirchen: 172

Wissen: 147