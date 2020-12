Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

OBERDREIS – Feuerwehr Oberdreis erhält Spenden – Freude herrschte zum Nikolaustag bei der Feuerwehr Oberdreis. Zahlreiche Spenden hat es für den Förderverein der Feuerwehr gegeben. Diese werden genutzt, um den Kameraden der Einheit eine kleine Überraschung zu bereiten. Zurzeit sieht man sich nur noch zu Einsätzen. Der gesamte Übungsbetrieb ruht. Die Weihnachtsfeier fällt aus.

Am Nikolaustag waren Frank Kästner, der Kassierer der Oldtimer Freunde Oberdreis, und Marc Abresch zum Feuerwehrhaus gekommen. Die Oldtimerfreunde leiden selbst unter der Coronapandemie. So konnte ihr großes Jahrestreffen in 2020 nicht stattfinden. Im Vorstand hatte man beschlossen, die Kameraden der heimischen Wehr ein wenig zu unterstützen. So hatte Frank Kästner einen Scheck über 200 Euro mitgebracht.

Marc Abresch, der sein Unternehmen in Lautzert hat, ist der Feuerwehr sehr zugetan. Feuerwehrangehörige werden von ihm immer freigestellt. Wird einmal bei einem Einsatz besonderes Baugerät benötigt, so stellt er die Maschine zur Verfügung. Der Wehrführer Peter Reusch, der im Unternehmen beschäftigt ist, wird nicht nur für Einsätze, sondern auch für Lehrgänge und Fortbildungen freigestellt. Als Marc Abresch hörte, dass die Einheit neue Mützen braucht, war es für ihn keine Frage für alle 29 Mitglieder der Einsatzabteilung bedruckte Mützen in Auftrag zu geben. Zwei Mützen sind noch in Reserve für künftige Mitglieder.

In diesem Jahr kann weder zu Nikolaus, noch zu Weihnachten eine Feier für die Kameraden stattfinden. Als kleinen Ersatz gibt es eine Überraschungstüte, in der sich diese Mütze wiederfindet. Auch die Metzgerei Born aus Steimel oder Sabines Grüne Ecke aus Udert und einige mehr haben einen Beitrag für die Überraschungstüte geleistet.

Foto: Marc Abresch (links) und Frank Kästner (rechts) überreichen Wehrführer Peter Reusch Mützen und Scheck. Foto: Feuerwehr VG Puderbach