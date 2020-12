Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – 100. AzubiCard-Partner – Ausbildung ist wichtig, auch und besonders in Pandemie-Zeiten

Mit dem Lotus Restaurant in Altenkirchen, konnte die IHK-Regionalgeschäftsstelle, Quyen Do Doc, Geschäftsinhaber des asiatischen Gastronomiebetriebes als 100. AzubiCard-Partner gewinnen. Mit der „AzubiCard“ können Azubis aus der Region Vergünstigungen und Rabatte nutzen, etwa in Cafés, Kinos, Schwimmbädern, oder beim Shopping. Auch im Altenkirchener Lotus Restaurant erhalten Auszubildende bei Vorlage der AzubiCard 10% auf alle Gerichte. „Ausbildung ist wichtig, auch und besonders in Pandemie-Zeiten.

Mit der AzubiCard wollen wir die Duale Berufsausbildung noch attraktiver für junge Menschen machen“, erläutert Oliver Rohrbach, IHK-Regionalgeschäftsführer, die Ziele der neu eingeführten AzubiCard. „Dabei ist die AzubiCard als Win-win-Situation für Azubis und Unternehmen konzipiert: Während die jungen Menschen von Angeboten und Vergünstigungen profitieren, haben Betriebe die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und Kunden zu binden“, so Kirsten Schmidt-Altmann, stellvertretende Bereichsleiterin Aus- und Weiterbildung der IHK Koblenz.

Auch mit Blick auf die Fachkräftesicherung in der Region biete das Projekt Chancen. „Je mehr Unternehmen sich als Partner beteiligen“, so Schmidt-Altmann, „desto deutlicher zeigen wir den Fachkräften von morgen, wie spannend und vielfältig unsere Region ist.“ Alle Auszubildenden erhalten zum Ausbildungsstart die AzubiCard per Post. Neben der IHK Koblenz beteiligen sich auch andere IHKs an dem Projekt. Das Besondere: Die AzubiCard lässt sich grenzenlos einsetzen – Auszubildende können ihre Karte also auch in den Bezirken anderer teilnehmender IHKs nutzen. Interesse geweckt? www.azubicard.de/koblenz