11. Dezember 2020

NEUSTADT (Wied) Ausbildungserfolg – Stürtz Azubis unter den besten Absolventen der Region

Die Stürtz Maschinenbau GmbH gehört zu den Ausbildungsbetrieben deren Auszubildende ihre Abschlussprüfung mit einem besonders hervorragenden Ergebnis abgeschlossen haben. Von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz wurde das Maschinenbauunternehmen nun mit dem IHK-Siegel „Beste Azubis 2020 – bei uns ausgebildet“ ausgezeichnet.

Die Stürtz-Auszubildenden gehören im regionalen Vergleich unter die jahrgangsbesten Absolventen in ihren jeweiligen Ausbildungsberufen. Gleich zwei Azubis, Katharina Wilsberg mit ihrer schriftlichen Abschlussprüfung zur Industriekauffrau und Niklas Schütz mit seiner Abschlussprüfung zum Industriemechaniker, schlossen ihre Ausbildungsberufe mit einer hervoragenden Leistung der Note 1 ab.

Von der Stürtz Maschinenbau GmbH nahmen acht Auszubildende an der Abschlussprüfung Teil II teil, die alle in ihren Ausbildungsberufen hervoragende Abschlussleistungen erreichten. Über diese herausragenden Leistungen freut sich auch Ausbildungsleiter Michael Jäger: „Dass wir diesen Absolventenjahrgang so erfolgreich begleiten konnten, erfüllt uns mit Stolz. Damit zeigt sich, dass unsere Art, wie wir mit den jungen Leuten umgehen, wie wir sie fordern, aber auch fördern, richtig ist. Gleichzeitig sind wir durch die Auszeichnung motiviert, unsere Anstrengungen in die Ausbildung für und mit den Auszubildenden noch weiter zu intensivieren“.

Die Stürtz Maschinenbau GmbH bildet bereits seit mehr als 60 Jahren Lehrlinge aus. Seitdem haben mehr als 400 Auszubildende erfolgreich ihre Ausbildung bei dem Maschinenbauer absolviert. Aktuell bildet Stürtz 20 Azubis in sechs Berufen aus. 2021 werden eine Industriemechanikerin, eine Industriekauffrau, zwei Elektroniker für Betriebstechnik und ein Technischer-Produktdesigner ihre Ausbildung abschließen.

Trotz der weltweiten Einschränkungen durch die CORONA Covid-19 Pandemie wird die Stürtz Maschinenbau GmbH ihr Engagement in die Ausbildung junger Menschen nicht reduzieren. Aktuell sind noch einige Ausbildungsplätze frei.