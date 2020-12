Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

FLAMMERSFELD – CDU-Landtagskandidat Dr. Matthias Reuber informierte sich im Flammersfelder Land – Viele positive Eindrücke gewonnen

Dr. Matthias Reuber (Birken-Honigessen), Landtagskandidat der CDU im Wahlkreis 2, möchte die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld noch besser kennenlernen. Die CDU- Gemeindeverbände Flammersfeld und Altenkirchen hatten ihn daher zu einem Besuch im Flammersfelder Land eingeladen.

Erste Station war die Gemeinde Flammersfeld, die Ortsbürgermeister Manfred Berger im Bürgerhaus vorstellte. Flammersfeld hat sich für das neue Jahr einiges vorgenommen, wie zum Beispiel die Erweiterung und den Umbau der in die Jahre gekommenen „guten Stube“ (Bürgerhaus) und die Ausweisung eines Neubaugebietes. Aber auch die Ausbaupläne für die Nebenlagen mit Verkehrsberuhigung der Bundesstraße, die mitten durch den Ort führt, liegen fertig dem Landesbetrieb für Mobilität zur Genehmigung vor. Offen ist hier allerdings noch die Finanzierung der für die verkehrliche Infrastruktur der Gemeinde wichtigen Maßnahme. In dem informativen Gespräch mit dem Ortsbürgermeister wurde deutlich, dass die Kommunen strukturell unterfinanziert sind und der kommunale Finanzausgleich neu geordnet werden muss.

Nächste Station war der Hotelpark Westerwald Treff in Oberlahr (Gemeinde Bürdenbach). Das Haus zählt zu den „Flaggschiffen“ der Hotellerie im Westerwald. Dort fand ein reger Austausch mit Tanja Ehlscheid-Schelzke (Geschäftsführerin) statt. Trotz Corona und Umsatzeinbußen blickt die Chefin des 143 Zimmer zählenden Hotels positiv in die Zukunft, in die Zeit nach Corona. Im Inneren stehen die vier neuen Tagungsräume auf 600 Quadratmetern kurz vor der Fertigstellung und im Außenbereich des Anbaues wird kräftig gearbeitet. Für das kommenden Jahr ist auf dem Dach des Anbaues noch eine Terrasse geplant, mit einem Ausblick in das Wiedtal.

Halt machte die Gruppe auf der Fahrt durch das Flammersfelder Land an der Raiffeisenhalle in Güllesheim. CDU-Vorstandsmitglied Rolf Schmidt-Markoski stellte dort Dr. Matthias Reuber die für die Verbandsgemeinde wichtigen zentralen Einrichtungen vor (Raiffeisenhalle, im Bau befindliche Multifunktionsfläche, Standort geplante KITA Güllesheim, Sportanlage Güllesheim, Grundschule „Glück auf!“, großer Parkplatz, Busbahnhof und IGS).

Letzte Station der Rundreise war nach einer Fahrt durch das Gewerbe-/Industriegebiet der Gemeinden Horhausen, Krunkel und Willroth die Firma Jankowski (Horhausen). Das Unternehmen gilt als Spezialist in der Zerspanungstechnik und fertigt hochpräzise Komponenten für den Maschinen- u. Anlagenbau. Von einem einfachen Handwerksbetrieb im Jahre 1973 entwickelte sich die Firma zum professionellen Industriebetrieb mit rund 50 Mitarbeiter/innen, darunter 10 Auszubildende.

Zentrale Themen in der Gesprächsrunde mit Geschäftsführer Christoph Wimmer waren die Bedeutung der Digitalisierung, komplizierte Fördermodalitäten und viele Hürden für mittelständische Unternehmen. „Als KMU stehen wir in vollem Risiko“, so der Geschäftsführer. Nach dem Austausch erfolgte noch eine Besichtigung des Betriebes.

Am Ende der Rundfahrt zeigte sich Dr. Matthias Reuber beeindruckt von dem, was das Flammersfelder Land zu bieten hat und über das dort vorhandene Potential.

Foto: Ortsbürgermeister Manfred Berger (rechts) stellte Dr. Matthias Reuber die Planungen für den Ausbau der Nebenanlagen der B 256 in der Ortslage Flammersfeld vor. Foto: Privat