Veröffentlicht am 10. Dezember 2020 von wwa

BUCHHOLZ – Firma DAHS aus Buchholz spendet 2.000 Euro an die Kinderkrebshilfe Gieleroth

Inhaber Manfred Dahs sowie Geschäftsführer Philipp Jost überreichten Jutta und Uli Fischer, Vorstand der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth, Verein für krebs- und schwerstkranke Kinder, einen Scheck über 2.000 Euro. Die Firma DAHS, ehemals ansässig in Mammelzen und jetzt mit Standort im Industriepark Nord in Buchholz, produziert Krananlagen und Industrietore.

Jutta Fischer, erste Vorsitzende der Kinderkrebshilfe, sowie Uli Fischer bedankten sich und führten an, wie wichtig und hilfreich Spenden in „Corona Zeiten“ sind, da viele Einnahmequellen wie zum Beispiel Sommerfest und Weihnachtsmärkte in diesem Jahr wegfallen. Jutta Fischer gab einen Überblick über die Arbeit der Kinderkrebshilfe. So werden, mit Hilfe von acht Mitarbeitern, 38 Familien betreut. Wichtig sei es aber auch, so Fischer, den Familien, die auch physisch und psychisch an ihre Belastungsgrenze kommen, nicht nur finanziell, sondern auch menschlich unter die Arme zu greifen.

Da hat Corona uns auch einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn man kann die Menschen nicht einmal tröstend in die Arme nehmen. Da er kein genaues Bild über die Arbeit der Kinderkrebshilfe hatte, so Inhaber Manfred Dahs, sei es für ihn und Geschäftsführer Philipp Jost einmal mehr Bestätigung und Herzensangelegenheit für die gute Sache zu spenden. (rewa) Foto: Renate Wachow

Foto: Manfred Dahs, Philipp Jost und Prokuristin Sabine Koschinski überreichen Scheck an Vertreter der Kinderkrebshilfe Gieleroth.