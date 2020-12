CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 23 neue Corona-Fälle im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 10. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zweistelliges Plus bei den Infektionen

Es gibt erneut einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Kreis Altenkirchen im zweistelligen Bereich: Am Donnerstagnachmittag, 10. Dezember 2020, um 16 Uhr, meldet die Kreisverwaltung 23 neue Fälle. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten steigt damit auf 1.338. Aktuell infiziert sind 175 Personen, 1145 sind geheilt. Zwölf Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen liegt bei 94,7. Der Wert für Rheinland-Pfalz beträgt 143,3. Mehrere neue Infektionen unter den Bewohnern werden aktuell vom Seniorenheim St. Barbara in Mudersbach gemeldet, hier wurden durch das Gesundheitsamt die nötigen Maßnahmen veranlasst. Zudem gibt es eine Infektion bei einem Kind in der Kindertagesstätte in Busenhausen, hier wird die betroffene Gruppe geschlossen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1338

Steigerung zum 9. Dezember: +175

Aktuell Infizierte: 175

Geheilte: 1145

Verstorbene: 18

in stationärer Behandlung: 12

7-Tage-Inzidenz: 94,7