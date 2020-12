Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

WALLMENROTH – Aufgefundener Rucksack am Siegufer in Wallmenroth

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, wurde am Siegufer in Wallmenroth ein schwarzer Rucksack mit Inhalt, bestehend aus verschiedenen Tüten und Behältnissen aufgefunden.

Wer kann Angaben zum Besitzer dieses Rucksackes und den Taschen machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei