Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigung an Stromverteilerkasten in Wissen

In der Zeit bis Freitag, 04. Dezember 2020, gegen 18:00 Uhr, wurde wiederholt ein Stromverteilerkasten an der Einmündung Nisterstraße/Koblenzer Straße von unbekannten Tätern aufgebrochen. Das Kastengehäuse wies im Schlossbereich frische Hebelspuren auf. Im Kasteninneren steckte ein Inbusschlüssel, mit dem vermutlich Schraubverbindungen gelöst werden sollten. Am Stromverteilerkasten entstand Sachschaden. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten. Quelle: Polizei