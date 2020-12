Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

LINZ – RHEINBROHL – Mangelnde Kindersicherung vor Kindertagesstätten

Am Mittwochmorgen, 09. Dezember 2020, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Linz Verkehrskontrollen an den Kindertagesstätten in Rheinbrohl durchgeführt. Diese Kontrollen finden turnusmäßig, insbesondere zur Überprüfung und Sensibilisierung im Hinblick auf die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder statt.

Im vorliegenden Fall führte die Leitung einer der Kindertagesstätten zudem Beschwerde über die Nichteinhaltung der Einbahnstraßenregelung sowie regelmäßige Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Es konnten im Rahmen der Kontrollmaßnahmen neben anderen geringfügigen Ordnungswidrigkeiten leider auch sieben Kleinkinder ohne ordnungsgemäße Kindersicherung festgestellt werden. Gegen die schlechten Vorbilder wurden entsprechende Verfahren eröffnet. Quelle: Polizei