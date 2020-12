Veröffentlicht am 11. Dezember 2020 von wwa

WEITEFELD – Rollerfahrer bei Verkehrsunfall auf Parkplatz verletzt

Ein 61jähriger Rollerfahrer befuhr am Dienstagmittag, 08. Dezember 2020, gegen 13:45 Uhr, den Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in Weitefeld. Ein 72jähriger Mann wollte zeitgleich aus einer Parkbox rückwärts ausparken und erkannte den sich nähernden Zweiradfahrer nicht. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Rollerfahrer gegen die Gebäudewand gedrückt und erlitt dabei Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 1.200 Euro. Quelle: Polizei