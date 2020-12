Veröffentlicht am 10. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong stellt seine Homepage vor – Jetzt informieren unter www.pascalbadziong.de – Ausführliche Informationen ab sofort online!

„Persönliche Treffen und Begegnungen werden in den nächsten Wochen nur sehr eingeschränkt möglich sein“, bedauert Landtagskandidat Pascal Badziong, aber er verspricht: „Ich möchte den Bürger/innen trotzdem einen tieferen Einblick geben und mich Ihnen näher vorstellen.“ Ab sofort ist die Homepage von Pascal Badziong online. „Ich freue mich über einen virtuellen Besuch auf meiner Seite und hoffe dort Rede und Antwort stehen zu können“, betont Badziong. Gespräche am Rande von Veranstaltungen und bei Terminen gibt es derzeit keine. Das sei ungewöhnlich und verändere auch den Wahlkampf.

Um sich über die Vorhaben und Sichtweisen des Landtagskandidaten zu informieren, lädt er stattdessen zum Klick auf seine neu gestaltete Homepage ein. Unter www.pascalbadziong.de erfahren die Wähler/innen wissenswertes über seine Themen. Badziong möchte am 14. März in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt werden und ist der Direktkandidat im Wahlkreis 4 Neuwied/Dierdorf/Puderbach. Das Kontaktformular auf der Homepage ermöglicht es, neben den gewohnten Kanälen in den Sozialen Medien, auch direkt Fragen an ihn zu stellen.

Die Seite informiert kurz und bündig zu den Kernthemen seines Wahlkampfs. Dazu gehören Bildung, Finanzen, Sicherheit, Infrastruktur & Digitalisierung, Wirtschaft, Umwelt, Ehrenamt & Miteinander. Hintergründe zu seinem beruflichen Werdegang und aktuelle Meldungen sind auf der Homepage ebenso vertreten. Fotos vermitteln einen lebendigen Eindruck des dynamischen Kandidaten. Rein klicken und sich sein eigenes Bild machen lohnt!