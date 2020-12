Veröffentlicht am 10. Dezember 2020 von wwa

DIERDORF – Sachbeschädigung in Dierdorf an einem PKW

Am Montag, 07. Dezember 2020, ist im Zeitraum von 14:30 bis 18:45 Uhr in der Selterser Straße in Dierdorf an einem ordnungsgemäß geparkten Smart Fortwo Coupe durch einen unbekannten Täter mit einem massiven Gegenstand die Heckscheibe eingeschlagen worden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei