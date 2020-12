Veröffentlicht am 10. Dezember 2020 von wwa

BENDORF – Schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Fahrzeugführer flüchtet zu Fuß von der Unfallstelle

Am Mittwochmorgen, 09. Dezember 2020, um 02:07 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42, Bendorf in Fahrtrichtung Vallendar, in Höhe der Auffahrt zur BAB 48.

Bereits auf der Anfahrt der Polizei zur Unfallstelle meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass sich der Unfallverursacher aus dem stark deformierten PKW befreien konnte und zu Fuß in Richtung Bendorf flüchtete. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurde er Unfallverursacher in der Ortslage Bendorf erheblich verletzt angetroffen. Durch die Polizeibeamten wurde festgestellt, dass der er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ihm wurde im Nachgang eine Blutprobe entnommen.

Der stark deformierte PKW wurde durch ein hinzugerufenes Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Während der Bergung des PKW musste die B 42 sowie die Auffahrt zur BAB 48 für die Dauer von 30 Minuten gesperrt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 50.000 Euro beziffert. Quelle: Polizei