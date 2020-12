Veröffentlicht am 10. Dezember 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Altenkirchen

In der Zeit von Montag bis Dienstag, 07. bis 08. Dezember 2020, zwischen 11.30 und 12.00 Uhr, kam es in Altenkirchen zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter brachen in der Straße „Auf dem Steinchen“ in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten diverse Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei