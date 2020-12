Veröffentlicht am 9. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 82 neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 82 neue Corona-Positivfälle sowie ein weiterer Todesfall aus der Stadt Neuwied registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 2.370 an. Aktuell sind 438 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung durch das Landesuntersuchungsamt RLP bei 197,5. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe „rot“ und gilt als Risikogebiet.

Übersicht der Fallzahlen im Landkreis Neuwied