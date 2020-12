ORTSGEMEINDE FLAMMERSFELD – Der Nikolaus war da!

Veröffentlicht am 9. Dezember 2020 von wwa

Trotz Corona sollte den Kindern unter zehn Jahren in der Ortsgemeinde Flammersfeld eine Freude bereitet werden. Da in diesem Jahr der Nikolaus leider nicht zu einer gemeinsamen kleinen Feier am Raiffeisenhaus kommen konnte, wurden den Kindern, auch zur Überbrückung der Wartezeit auf das Christkind, am Wochenende vor dem Nikolaustag kleine Präsente jeweils an der Haustür abgelegt. So konnte circa 150 Kindern eine vorweihnachtliche Freude bereitet werden.

Die Ortsgemeinde wünscht allen Kindern, Eltern und Großeltern, eine schöne Weihnachtszeit und ein tolles Fest. Bleibt gesund! So hofft man, dass der Nikolaus nächstes Jahr alle Kinder wieder persönlich in Flammersfeld begrüßen und kleine Geschenke überreichen kann, so Ortsbürgermeister Manfred Berger.