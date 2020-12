Veröffentlicht am 9. Dezember 2020 von wwa

WILLROTH – Land ehrt Willrother Heimatforscher Albert Schäfer mit Verdienstmedaille – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld und Heimatverein des Kreises Altenkirchen gratulierten

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verlieh die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz an den in Willroth lebenden, renommierten Heimatforscher und Autor zahlreicher Publikationen Albert Schäfer (81). Diese herausgehobene Ehrung erhalten Menschen, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich, zum Beispiel in Bereichen des gesellschaftlichen, sozialen oder kulturellen Lebens, besonders engagiert haben. Ihre Leistungen sollen mit der Verdienstmedaille anerkannt und beispielhaft herausgestellt werden. Das besondere Interesse des früheren Pädagogen und Schulleiters galt schon immer der Geschichte. Einer der Schwerpunkte seiner Arbeit liegt in der Aufarbeitung der Bergwerks- und Montangeschichte des Horhauser Gangzuges. Aber auch beispielsweise mit dem Leben und Wirken des Genossenschaftsgründers und Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen oder mit kirchlichen Persönlichkeiten aus dem Kirchspiel Horhausen und dem Leben der Menschen im Wechsel der Jahrhunderte hat sich Schäfer auseinandergesetzt. Mit Führungen und Vorträgen (Bergbau und Raiffeisen) unterstützt der engagierte Willrother auch die Bemühungen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld um den Erhalt der Bergbautradition.

Bürgermeister Fred Jüngerich, Konrad Schwan (Vorsitzender des Heimatvereins des Landkreises Altenkirchen) und der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Rolf Schmidt-Markoski nahmen die Auszeichnung des Landes zum Anlass, Albert Schäfer im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Raiffeisensaal in Flammersfeld zu gratulieren.

Bürgermeister Fred Jüngerich: „Es ist wichtig, die Menschen zu würdigen, die sich ehrenamtlich engagieren, aber es ist auch wichtig, diesen Menschen zu danken!“ Seinen Dank richtete der Bürgermeister auch an Konrad Schwan, der die Anregung für diese Auszeichnung gegeben hatte. Albert Schäfer bereichert die jeweiligen Jahrbücher, die der Heimatverein für den Kreis Altenkirchen herausgibt, mit Aufsätzen und Abhandlungen. Konrad Schwan richtete ebenfalls anerkennende Worte an den Willrother. Beigeordneter Rolf Schmidt-Markoski sagte im Rahmen der kleinen Feierstunde: „Ich bin froh, dass die vielfältigen Veröffentlichungen von Albert Schäfer durch die erfolgte Digitalisierung auch für die Nachwelt erhalten bleiben. Albert Schäfer selbst ließ einige wichtige Stationen aus seiner ehrenamtlichen heimatgeschichtlichen Tätigkeit Revue passieren und gab auch einen Ausblick auf Themen, die er noch gerne angehen möchte.