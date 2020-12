Veröffentlicht am 9. Dezember 2020 von wwa

WEITEFELD – Kollision mit Rehwild auf der L 286 bei Weitefeld

Am Montagmorgen, 07. Dezember 2020, gegen 07:00 Uhr befuhr eine 63jährige Pkw-Fahrerin die Landesstraße 286 aus Weitefeld kommend in Richtung Elkenroth. Im Verlauf der Strecke kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, das an der Unfallstelle verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.