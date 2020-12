Veröffentlicht am 9. Dezember 2020 von wwa

HEIMBACH – Treibjagd im Heimbacher Forst am Sonntag

Im Jagdbereich Heimbach (Rheinhöhenweg am Parkplatz Heidegraben, Faul-Ufer-Weg, Waldbachsweg Richtung Jagdbezirk Rommersdorf sowie Wander- und Fahrradweg in Richtung Anhausen) findet am Sonntag, 13. Dezember, von 9 bis 13 Uhr eine Treibjagd statt. Alle in diesem Areal befindlichen Wanderwege sind daher für den Zeitraum von rund vier Stunden gesperrt. Zur Wildberuhigung werden bereits zuvor entsprechende Informationen für Wanderer an den Hauptzugängen und an den städtischen Wandertafeln angebracht.