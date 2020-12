Veröffentlicht am 9. Dezember 2020 von wwa

SELTERS – Diebstahl von Portemonnaie und anschließenden sechs Verwertungstaten – Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Am Mittwochvormittag, 03. Dezember 2020, zwischen 10.00 und 11.00 Uhr, wurde der Geschädigten aus der Handtasche, die im Einkaufswagen in einem Supermarkt abgelegt war, das Portemonnaie mit EC-Karte durch einen unbekannten Tatverdächtigen entwendet. Bereits um 11.49 Uhr wurde mit dieser entwendeten EC-Karte in der Sparkasse Westerwald-Sieg, Selters, ein vierstelliger Geldbetrag abgehoben. In der unmittelbaren Folgezeit von 12.06 bis 13.27 Uhr wurden mit dieser EC-Karte in den Supermärkten in Wirges, Heiligenroth, Görgeshausen, Limburg-Staffel und Industriegebiet Limburg-Diez Waren gekauft und zusätzlich Geld abgehoben. Der Gesamtschaden beträgt circa 4.200 Euro.

Die Beschreibung des unbekannten Tatverdächtigen: Männliche Person, circa 30 bis 40 Jahre alt, Brillenträger, auffallend kräftige Finger, bekleidet mit dunkler Jacke, dunkler Mütze, dunkler Jeans, dunkle Sportschuhe mit weißer Sohle. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei dafür Sorge zu tragen, dass keine Handtaschen oder Einkaufskörbe mit Portemonnaie unbeaufsichtigt in den Einkaufwagen gelegt werden. Quelle: Polizei