Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

BRACHBACH – Frontalunfall im Ortsbereich von Brachbach

Am Samstagvormittag, 05. Dezember 2020, gegen 11:15 Uhr befuhr eine 56jährige Frau mit ihrem Fiat die Karl-Dresler-Straße im Ortsbereich Brachbach. Bei der Vorbeifahrt an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw übersah sie den ihr entgegenkommenden Pkw einer 43jährigen Fahrerin. Es kam zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 6.000 Euro. Quelle: Polizei