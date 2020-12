Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 23 neue Corona-Fälle im Landkreis Altenkirchen – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus. Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 23 neue Fälle am Montag – 62jährige Frau gestorben

Ein weiterer Todesfall und 23 neue laborbestätigte Corona-Infektionen zu Wochenbeginn: Das meldet die Kreisverwaltung Altenkirchen am Montag, 7. Dezember, um 16 Uhr. Eine 62jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, die in einem Neuwieder Krankenhaus behandelt wurde, ist gestorben. Damit gibt es im Kreis jetzt 18 Todesfälle im Zuge der Corona-Pandemie. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten steigt auf 1283. Aktuell infiziert sind 175 Personen, 1090 geheilt. Neun Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen steigt auf 101,7 und für ganz Rheinland-Pfalz auf 139,4. Aktuell durch neue Infektionen betroffen sind die Berufsbildende Schule (BBS) Wissen und das Westerwald-Gymnasium Altenkirchen.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1283

Steigerung zum 6. Dezember: +23

Aktuell Infizierte: 175

Geheilte: 1090

Verstorbene: 18 (+1)

in stationärer Behandlung: 9

7-Tage-Inzidenz:

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 476

Betzdorf-Gebhardshain: 252

Daaden-Herdorf: 167

Hamm: 107

Kirchen: 144

Wissen: 137