Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

HERDORF – Pkw prallt auf der K 101 gegen die Schutzplanke

Am Sonntagabend, 06. Dezember 2020, gegen 18:20 Uhr befuhr ein 20jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße 101 aus Kirchen kommend in Richtung Herdorf-Dermbach. In einem Gefällstück, im Scheitelpunkt einer unübersichtlichen Kurve, geriet er vermutlich infolge unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Bei diesem Fahrmanöver kam er nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke. Es entstand nach Schätzung der Polizei Sachschaden von insgesamt circa 4.000 Euro. Quelle: Polizei