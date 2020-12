Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall im Betzdorfer Stadtteil Dauersberg

Am Samstagnachmittag, 05. Dezember 2020, gegen 15:45 Uhr befuhr ein 40jähriger mit seinem VW die Mittelbuschstraße im Betzdorfer Stadtteil Dauersberg. Am Einmündungsbereich zur Kohlhardtstraße kollidierte das Fahrzeug mit einem 16jährigen Mofa-Fahrer. Der Jugendliche stürzte und wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei Sachschaden von circa 1.200 Euro. Quelle: Polizei