Veröffentlicht am 13. Dezember 2020 von wwa

NEUWIED – Digitale Sprechstunde von Landtagskandidatin Lana Horstmann und MdL Sven Lefkowitz

Zu einer digitalen Bürgersprechstunde laden SPD-Landtagskandidatin Lana Horstmann und Sven Lefkowitz, MdL am Freitag, den 18. Dezember 2020, von 16.00 bis 17.30 Uhr ein. Anliegen und Themen aus dem lokalen Bereich sind ebenso willkommen wie Anregungen, Ideen und Wünsche zur Landespolitik.

Für eine gute Organisation der Sprechstunde ist eine Anmeldung wünschenswert. Daher würden sich die beiden Politiker über eine entsprechende E-Mail an info@spd-lanahorstmann.de oder Anmeldung unter der Telefonnummer 0171-5375203 freuen. An der Sprechstunde kann man per Video oder Telefon teilnehmen. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmer rechtzeitig vor dem Termin. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit die Anliegen unabhängig von der Sprechstunde per Mail zu senden.