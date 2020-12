Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

PUDERBACH – KiTa und Schule in der Corona-Zeit

Die SPD-Landtagskandidatin Lana Horstmann lädt zusammen mit der bildungspolitischen Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Bettina Brück und dem Landtagsabgeordneten Sven Lefkowitz, Lehrer, Eltern und Schüler/innenvertreter aus dem Landtagswahlkreis Neuwied, Puderbach und Dierdorf herzlich zu einer Videokonferenz zur Situation der Kindertagesstätten und Schulen unter den Corona-Bedingungen ein.

Wie stellt sich die Situation an Ihrer KiTa oder Schule dar? Wo kann/sollte das Land noch helfen? Welche Probleme und Lösungsansätze gibt es? Über diese und andere Fragen aus der täglichen Praxis möchte Lana Horstmann gemeinsam mit den Abgeordneten gerne ins Gespräch kommen.

Die Videokonferenz findet am Montag, den 14. Dezember 2020, von 19.00 bis 20:30 Uhr statt.

Bei Interesse für diese Videokonferenz meldet man sich bitte per Mail über info@spd-lanahorstmann.de oder die Telefonnummer 0171-5375203 an. An der Konferenz kann man per Video oder Telefon teilnehmen. Die Zugangsdaten werden den Interessierten dann kurz vor dem Termin zugesandt. Anliegen können natürlich auch unabhängig von der Konferenz an info@spd-lanahorstmann.de gerichtet werden.