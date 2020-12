Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

GEBHARDSHAIN – Ladendiebstahl aus Getränkemarkt in Gebhardshain

Am Samstagnachmittag, 05. Dezember 2020, gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl im Getränkemarkt Hoffmann in Gebhardshain. Ein unbekannter Tatverdächtiger versuchte eine Flasche Alkoholika zu entwenden. Nach Ansprache durch eine Verkäuferin flüchtete er aus dem Geschäft in Richtung Ortsmitte und lies sein Diebesgut vor der Tür zurück. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: circa 170 cm groß, kräftige Statur, dicke schwarze Jacke mit Fellbesatz, Fellmütze. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Betzdorf unter 02741 926-0. Quelle: Polizei