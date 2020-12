Veröffentlicht am 7. Dezember 2020 von wwa

FLAMMERSFELD – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Flammersfeld

Eine 31jährige Frau hatte ihren BMW am Freitagvormittag, 04. Dezember 2020, gegen 11.40 Uhr, auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Flammersfeld abgestellt. Als sie vom Einkauf zurückkehrte erwartete sie eine unschöne Überraschung. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte, vermutlich beim Ausparken, ihr Fahrzeug linksseitig erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf circa 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel.: 02681/9460 an die Polizeiinspektion Altenkirchen erbeten. Quelle: Polizei