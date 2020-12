Veröffentlicht am 6. Dezember 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 51 neue Fälle seit Freitag – 7-Tage-Inzidenz bei 88,4

Am Wochenende sind die Corona-Fallzahlen im Landkreis Altenkirchen erneut angestiegen: 51 neue laborbestätigte Corona-Infektionen seit Freitag, 4. Dezember, meldet die Kreisverwaltung Altenkirchen am Sonntagmittag, 6. Dezember, um 12 Uhr. Die Gesamtzahl aller seit März positiv Getesteten steigt damit auf 1260. Aktuell sind 168 Menschen positiv getestet, 1075 geheilt. Neun Frauen und Männer aus dem Kreisgebiet werden weiterhin stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis beträgt 88,4. Für das ganze Land Rheinland-Pfalz liegt dieser Wert bei 132,6.

Aktuell durch Infektionen betroffen sind die Kindertagesstätten Regenbogen in Emmerzhausen und St. Christophorus in Betzdorf-Alsberg, die Pestalozzi-Grundschule in Altenkirchen sowie die Integrierten Gesamtschulen in Hamm und Horhausen. Die nötigen Maßnahmen – Nachverfolgungen, Quarantänen, Tests – sind eingeleitet. Beim St.-Josef-Seniorenzentrum in Wissen gab es nach einer Reihe negativer Tests noch einen Positiv-Test unter den Bewohnern, weshalb die dortigen Einschränkungen noch nicht aufgehoben werden können.

Wer beim Impfzentrum für den Kreis Altenkirchen in Wissen mitarbeiten möchte – Ärzte, Apotheker, medizinisches und pharmazeutisches Fachpersonal –, kann sich hierfür online beim Landes-Gesundheitsministerium registrieren: https://msagd.rlp.de/index.php?id=33571.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 1260

Steigerung zum 4. Dezember: +51

Aktuell Infizierte: 168

Geheilte: 1075

Verstorbene: 17

in stationärer Behandlung: 9

7-Tage-Inzidenz: 88,4