KREIS ALTENKIRCHEN – Vermittlung von IT-Grundkompetenzen für Lehrkräfte vor Ort und digital – Kreisvolkshochschule Altenkirchen beteiligt sich an der landesweiten Kooperation mit dem Pädagogischen Landesinstitut mit Volkshochschulen

Die bewährte Kooperation des Verbands der Volkshochschulen mit dem Pädagogischen Landesinstitut in verschiedenen Themenbereichen wird derzeit um die Vermittlung von IT-Grundkompetenzen für Lehrkräfte erweitert. Um den erhöhten Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte möglichst wohnortnah und differenziert zu erfüllen, bieten 13 Volkshochschulen landesweit Schulungen für Lehrkräfte vor Ort, aber auch digital sowie gegebenenfalls als Studientag an der Schule, an. Die Angebote sind abgestimmt auf die Kompetenzfelder der Kultusministerkonferenz zur Bildung in der digitalen Welt. Im Zentrum der Kooperation steht die Schulung von Lehrkräften mit dem Ziel der kompetenten Nutzung von Tablet-PCs und Laptops sowie gängigen Anwenderprogrammen.

Auch die Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) beteiligt sich mit drei Onlineschulungen an dem Projekt, dass angesichts der Einschränkungen durch die Coronapandemie im Schultag praktische Hilfestellungen bietet. Die Kurse werden über die Plattform „BigBlueButton“, ein Open-Source- Webkonferenzsystem, durchgeführt.

Folgende Themen und Termine sind geplant:

• Modul: Kommunizieren und Kooperieren: Hier geht es um Webkonferenzen mit „BigBlueButton“, die Netiquette, das Einbinden von einfachen Online-Bausteinen und das Finden und Verwenden kostenfreier Materialien. Hierzu werden zwei Kurse angeboten, und zwar jeweils donnerstags, 10. und 17. Dezember 2020, 14.30 bis 16.30 Uhr, sowie jeweils dienstags, 12. und 19. Januar 2021, ebenfalls von 14.30 bis 16.30 Uhr. Referent ist Axel Karger.

• Modul: Suche, Verarbeiten und Aufbewahren: Die Themen mit Referent Frank Runkler: Online-Recherche – Wo und wie suche ich richtig? Ordnung im „Dateienchaos“ – So finden Sie Dateien, Datenaustausch zwischen verschiedenen Endgeräten und Plattformen, das Umwandeln von Dateien unterschiedlicher Formate. Dieses Modul wird angeboten jeweils montags am 11. und 18. Januar 2020, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen können über das Pädagogische Landesinstitut oder direkt an die KVHS Altenkirchen erfolgen Tel.: 02681-812211, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.