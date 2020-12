Veröffentlicht am 6. Dezember 2020 von wwa

KIRCHEN – Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen (WFK) startet mit der interkommunalen Gewerbe- und Industrieflächenprognose – Exper Consult aus Dortmund begleitet das Projekt. Unternehmen der Region werden eingebunden.

Wenn ein recht sperriger Begriff wie „interkommunale Gewerbe- und Industrieflächenprognose“ genannt wird, dann sollte dieser und was dahinter steckt erläutert werden. Und so verwundert es nicht, dass Tim Kraft als Wirtschaftsförderer der Verbandsgemeinde Kirchen genau hier ansetzt und dabei auch darstellt, wie es zu diesen aus dem LEADER Topf geförderten Projekt gekommen ist.

„Immer wieder stehen die Ortsgemeinden / Stadt vor dem Problem, dass sich Unternehmen erweitern wollen bzw. müssen, es aber keine Flächen gibt, die man anbieten kann. Ebenso ist es schwierig auf bestehenden Flächen die Erweiterungen umzusetzen“, berichtet Kraft.

Vielfältige Herausforderungen sieht sich der Wirtschaftsförderer hierbei in der Verbandsgemeinde Kirchen gegenübergestellt. Angefangen bei der Topografie, den in den letzten Jahren zugenommen Restriktionen der Landesplanung oder auch des Naturschutzes, gilt es zu berücksichtigen.

„Hierzu ist es notwendig, den Bedarf der Unternehmen an Gewerbeflächen zu erfassen und darauf abgestimmt die Gewerbeflächenentwicklung nicht über Maß hinaus umzusetzen. Schön wäre es aber, wenn man überhaupt mal wieder in die Lage versetzt wird eine Fläche zu entwickeln und den Fortzug von Unternehmen zu verhindern“, erläutert Kraft und führt weiter aus, „ dass für uns das Thema Natur vor dem Hintergrund des Klimafolgenwandels wichtig ist, sodass wir mögliche Eingriffe auf ein Minimum beschränken wollen.“

Daher hat sich die Wirtschaftsförderung auf den Weg gemacht, um den Bedarf der Betriebe als auch die Entwicklungsmöglichkeiten zu untersuchen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Exper Consult einen erfahrenen Partner gefunden haben, um dieses spannende Projekt in Angriff nehmen zu können“, berichtet Riccarda Vitt, die das Projekt im Rahmen der Wirtschaftsförderung mit betreut.

In den nächsten Wochen wird eine Analyse der Branchen-, Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur erstellt. Anfang 2021 werden potentielle Gewerbeflächen, auch unabhängig von bestehenden Bebauungsplänen und dem Flächennutzungsplan, betrachtet. Hierbei wird auch die Gewerbeflächeninanspruchnahme der letzten ca. 10 Jahre herangezogen, eine Bestandsaufnahme existierender Flächenpotentiale und freier Flächen sowie die Erhebung des Gewerbeflächenpotentials ermittelt.

„Die Unternehmen sind ein wichtiges Rückgrat der Region, da sie vor Ort ausbilden, Arbeitsplätze schaffen, Gewerbesteuern zahlen und sich nicht selten auch in der Gesellschaft engagieren“, so Bürgermeister Maik Köhler.

„Es ist uns wichtig die Wirtschaft mit einzubinden. Daher ist eine flächendeckende Unternehmensbefragung geplant, um bestimmte Themen und Bedürfnisse in Erfahrung zu bringen und in die Gewerbeflächenentwicklung einfließen zu lassen. Als für das Projekt eine Förderung beantragt wurde war das Thema Corona noch nicht präsent. Natürlich stellt genau dieses die Betriebe aktuell vor große Herausforderungen. Da die Entwicklung im Bereich Gewerbeflächen jedoch viele Jahre in Anspruch nehmen kann, ist es umso wichtiger sich für die Zukunft professionell auszustellen“, so Kraft abschließend.

Foto (v.l.): Riccarda Vitt (Wirtschaftsfröderung VG Kirchen), Markus Wessel (Exper Consult) Tim Kraft (Leiter Wirtschaftsförderung VG Kirchen) beim Projektauftakt per Videokonferenz